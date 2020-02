Започнаха предварителни поръчки за дългоочакваните Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra в онлайн магазина на А1

Най-икономичното от трите устройства – Samsung Galaxy S20 започва на цени от 49,99 лева на месец, при поръчка на изплащане с тарифен план A1 One Unlimited 5XL от електронния магазин на A1.bg. Moделът Samsung Galaxy S20+ се предлага на цени от 59,99 лева на месец, отново при положение, че се закупи с тарифен план от A1 . Цените за перлата в короната на S серията – Samsung Galaxy S20 Ultra започват от 85,99 с тарифен план A1 One Unlimited 5XL.

You May Also Like