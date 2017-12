Животът е много по-лесен с HTC U11 life

HTC U11 Life е първият модел на бранда, който използва платформата Android One и се предлага директно с Android 8.0. Android One предлага на потребителя чисто Android изживяване, което е напълно лишено от всички затормозяващи устройството и излишни приложения. GOOGLE и HTC гарантират на всеки потребител и ежемесечни ъпдейти на сигурността в продължение на две години, което прави U11 Life сигурен и надежден. Това със сигурност означава, че операционната система Android ще бъде винаги актуална.

