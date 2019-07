Ерата „На живо“ започва от днес: Galaxy A80 е вече на българския пазар

Samsung Electronics Co., Ltd. обяви днес, че новия Galaxy A80 е вече достъпен на пазара в България. Създаден за ерата, в която споделяш „На живо“, Galaxy A80 предлага значими иновации, интегрирани върху сигурна и надеждна платформа: първата ротираща се тройна камера и завладяващият нов Инфинити дисплей на Samsung.

