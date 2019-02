Дългоочакваните Мoto G7 модели на Motorola вече са тук

А потребителите, които държат на оптималното представяне и параметри на своя смартфон, могат да заложат на Moto G7 Plus . Той също е с 6.2” Max Vision дисплей, но с Full HD+ резолюция 1080х2270. С по-мощен процесор Snapdragon 636 с 4GB RAM памет, вградено пространство за съхранение от 64GB и възможност за разширяване до 512GB. Батерията на смартфона е 3,000mAh, което стига за един пълен ден, но с 27W TurboPower зареждане само за 15 минути може да се набави енергия за цели 12 часа. Камерите на Moto G7 Plus са впечатляващи – двойна задна 16МР + 5МР с оптична стабилизация на изображението и вграден изкуствен интелект и 12МР предна. Сигурността и тук е гарантирана – четец за пръстови отпечатъци и функция за лицево разпознаване. Устройството се предлага на цена от 19,98 лв. на месец с план SMART U.

