Днес стартират продажбите на Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G… в Китай.

Така или иначе, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 5G ще се появят днес в продажби на територията на Китай…. и само там. Стартът на офертите ще се случи в 14:08ч българско време, а цените са съответно еквивалент на 975 $US и 795 $US. Към момента продажби извън Китай не се предвиждат, но желаещите да се сдобият с апарата могат да си го купят директно от там. По официална информация двата апарата няма да притежават GMS (Google Mobile Services), така че евентуалното инсталиране и използване на Google APPS ще е трудно начинание.

