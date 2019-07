Гореща юлска оферта от VIVACOM

Приложението TV GO дава достъп на потребителите до любимите им канали и филми, навсякъде и по всяко време, от мобилен телефон или таблет. Независимо дали са на път, на плажа или в планината, клиентите могат да гледат телевизия в реално време, да спират на пауза, да връщат назад или да превъртат напред и да се забавляват чрез достъп до видеотека с до 300 филма. TV GO e включено безплатно към тарифни линии SMART и i-Traffic, като през целия месец юли, услугата няма да черпи от мобилния интернет на потребителите.

