Гейминг-Смартфонът на RAZER е официално в България

За да изпробват пълната сила на Razer Phone, потребителите ще имат достъп до мобилни гейминг-заглавия от водещи разработчици. Razer се договаря с партньорите си за оптимизация на игрите спрямо UltraMotion дисплея на Razer Phone с до 120 кадъра в секунда. Tencent® ще представи “Arena of Valor,” най-популярната игра от категорията multiplayer online battle arena (MOBA). Други партньорства включват заглавия като “Final Fantasy® XV Pocket Edition” от Square Enix, “Tekken™” от BANDAI NAMCO, “World of Tanks Blitz” от Wargaming Group Limited и други.

