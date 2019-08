А1 стартира продажбите на новия Nokia 2.2

Nokia 2.2 идва с Android 9 Pie и е част от програмата Android One. В рамките на 3 години устройството ще получава гарантирани месечни ъпдейти за сигурност, като периодът за актуализации на операционната система е 2 години. Като част от програмата Android One, смартфонът идва с предварително инсталирани приложения от Google, а в допълнение Nokia 2.2 има специален бутон за активиране на Google Assistant. Последната версия на операционната система предоставя множество функционалности в полза на потребителите и оптимизира работните процеси за по-бързо и по-удобно използване. Nokia 2.2 е и част от програмата Android Enterprise Recommended, като с това става първият смартфон на марката от такъв ценови клас, който се препоръчва за бизнеса.

Nokia 2.2 е с 5,71-инчов HD+ IPS LCD дисплей с капковидно изрязан прорез, като постига съотношение на страните на екрана от 19:9 и съотношение на екрана към тялото от 77%. Дисплеят разполага с функция Always On, с която потребителите ще могат винаги да следят своите известия. Селфи камерата е 5 MP и позволява заснемането на качествени селфи изображения. Тя включва и AI функция за лицево отключване на екрана. На гърба на устройството е разположена основна 13 MP камера с отвор на блендата f/2.2 и с функции, поддържани от изкуствен интелект. Под камерата е разположена единичната LED светкавица, която в комбинация с AI функционалностите спомага за заснемането на качествени изображения в среда с ниска осветеност. Основната камера притежава още HDR режим на снимане, функция за панорамни снимки, автофокус и функция за заснемане на Full HD видео с 1080 пиксела и 30 кадъра в секунда.

