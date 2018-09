А1 стартира предварителни поръчки на Xperia XZ3 от Sony

А1 стартира предварителни поръчки на новия флагман Xperia XZ3 от Sony, като всички, които заявят модела на a1.bg до 5 октомври, ще получат безплатен код за сваляне на дигитално копие на играта Call of Duty: Black Ops 4 за PlayStation® 4. Смартфонът се предлага на цена от 41,99 лева на месец или 939,99 лева в брой с абонаментен план A1 One Unlimited 5XL.

