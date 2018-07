А1 предлага собствено съдържание и през виртуална реалност

Абонатите на телевизия от A1 , които сключат нов договор за телевизия за пакети ТВ Стандартен, ТВ Разширен, ТВ Разширен + и ТВ Премиум, и се регистрират до 31 юли 2018 г., могат да ползват A1 NOW безплатно в продължение на 2 месеца. Бърз и лесен достъп до приложението получават и абонатите на мобилни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited .

