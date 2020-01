А1 демонстрира иновативния Huawei Mate 30 Prо в своя магазин в Mall of Sofia

Huawei Мате 30 Pro се предлага от А1 в комплект с FreeBuds 3 на цени от 56,99 лв. месечно на изплащане, в комбинация с тарифен план A1 One Unlimited 5XL . Любителите на мобилните технологии могат да се запознаят с устройството на специалния щанд в магазина на А1 в Mall of Sofia, на столичния булевард „Александър Стамболийски“ 101.

You May Also Like