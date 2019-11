Атрактивна демонстрация на 5G за гейминга във VIVACOM Tech hall

Next-Gen: 5G Gaming, powered by VIVACOM and ESL се проведе в рамките на Sofia Game Night – най-големия градски фестивал, посветен на игрите.

Четвъртата поредна демонстрация в реално време на предимствата на 5G свързаността, чрез които VIVACOM доказа технологичната си готовност за старта на 5G мрежа се проведе в иновативното пространсто VIVACOM Tech hall. Двучасовото гейминг talk-show Next-Gen: 5G Gaming, powered by VIVACOM and ESL демонстрира на практика как 5G мобилната мрежа ще промени света на гейминга. На този въпрос отговориха прочутите геймъри Преслав Иванов – @Аethelthryth и Dido Чолаков – @Dido_D като тестваха как мрежите 3G, 4G, 5G и кабелна свързаност се отразяват на играта им.

